Welzijnsschakels verhuist naar voormalig judolokaal Anthony Statius

27 februari 2019

Welzijnsschakels, de vereniging die mensen met en zonder armoede samenbrengt, verhuist op vrijdag 1 maart naar gemeentezaal van Nevele, het oude judolokaal aan Vaart Rechts. Wegens bijkomende brandveiligheidsmaatregelen is de huidige locatie in de oude vleugel van het Woonzorgcentrum Ter Leenen niet meer geschikt.

“De lokale schakel van Welzijnsschakels is al sinds 2003 actief in Nevele”, zegt schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V), bevoegd voor armoedebeleid. “De vereniging wil vooral mensen met armoede-ervaring en mensen in een integratieproces opzoeken en een stem geven. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals persoonlijke contacten, activiteiten in groep of door te praten met maatschappelijke diensten zoals OCMW’s, scholen, ziekenfondsen en artsen.”

“Reeds elf jaar maakt de lokale schakel van Welzijnsschakels gebruik van een aantal lokalen in de oude vleugel van Ter Leenen, maar wegens verplichte bijkomende brandveiligheidsmaatregelen kan de vereniging niet langer in het WZC blijven. Het college van burgemeester en schepenen zocht mee naar een andere geschikte locatie en deze werd gevonden in het vroegere judolokaal aan Vaart Rechts 14 in Nevele. Welzijnsschakels krijgt er de twee kleedkamers en een gedeelte van de grote zaal ter beschikking. Andere verenigingen kunnen ook nog verder gebruikmaken van de zaal.”

