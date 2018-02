Weinig bussen aan Deinze-station 17 februari 2018

02u38 0 Deinze Ook in Deinze heeft de staking van de drie vakbonden hinder veroorzaakt bij De Lijn. De busverbindingen L14 en L16 tussen Deinze-station en station Gent-Sint-Pieters reden niet uit. Busbedrijven in onderaanneming zoals de L75 naar Kortrijk reden wel.

De veertien bushaltes onder het station van Deinze lagen er gisterenochtend maar verlaten bij. Door de krokusvakantie is het zonder reizende studenten sowieso een pak kalmer, maar door de staking van De Lijn reden er heel wat bussen niet. Tussen 7.30 en 8.30 uur passerden er maar drie busverbindingen, waarvan geen enkele richting Gent. In de regio Gent reed ongeveer een kwart van de bussen.





Slechts een tweetal gestrande reizigers werd verrast door de staking. "Ik heb rond 7 uur de L75 vanuit Kortrijk genomen", zegt een reiziger, die op zijn bus naar Gent-Sint-Pieters wacht. "Maar nu zit ik hier vast in Deinze, want de bus naar Gent rijdt niet. Jammer, maar gelukkig moest ik niet dringend in Gent zijn. Ik zal dan maar terugkeren naar Kortrijk", zucht de man.





De busverbindingen L14 en L16 tussen Gent-Sint-Pieters en Deinze station reden niet en de meeste ritten van de L34 tussen Wetteren en Sint-Martens-Leerne werden ook afgelast. De L75 naar Kortrijk en de L87 naar Maldegem reden wel. Dat zijn bussen van ondernaannemers en die staakten gisteren niet, omdat daar geen afvloeiingen gepland zijn. (ASD)