Wegversmalling in Wildekouter Anthony Statius

11 januari 2019

17u06 1 Deinze Om het verkeer in de Wildekouter in Landegem af te remmen, werd een wegversmalling met voorrangsregeling geplaatst. De versmalling werd ingevoerd op het stuk tussen de Rudderstraat en de Scheurestraat.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nevele besloot in de zitting van 17 december - dus nog voor de fusie - om een snelheidsremmende maatregel in te voeren in de Wildekouter in Landegem.

“De as Wildedreef en Wildekouter wordt gebruikt als sluipweg richting het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen”, klinkt het. “Er is een duidelijke verkeersstroom te zien tussen 7 en 9.30 uur in de richting van de Renaat de Rudderstraat en tussen 16 en 20 uur komende van de Renaat de Rudderstraat. Bovendien werd ook vastgesteld dat de maximale snelheid van 50 kilometer per uur in de Wildekouter en omliggende wegen vaak niet wordt nageleefd. De wegversmalling zorgt er voor dat er slechts één voertuig tegelijkertijd door kan. Daardoor moet het verkeer even op elkaar wachten en wordt er geremd. Bijkomend voordeel is dat er geen trillings- of geluidshinder ontstaat wat bijvoorbeeld bij een verkeersdrempel wel het geval is.”