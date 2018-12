Wegenwerken Krekelstraat starten in voorjaar 2019 “Make-over van slechtste straat van Deinze zal anderhalf jaar duren” Anthony Statius

14 december 2018

10u11 0 Deinze De werken in de Krekelstraat in Deinze starten in het voorjaar en zullen ongeveer anderhalf jaar duren. De buurtbewoners vragen al lang een heraanleg van hun straat en ze werden nauw betrokken bij het ontwerp. “Ieder kruispunt krijgt een verkeersplateau en er komen fietspaden aan beide kanten van de weg”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Na de Bredestraat in Petegem en Westaarde in Grammene - die ondertussen zijn aangepakt - wordt de Krekelstraat nu bestempeld als ‘de slechtste straat van groot-Deinze’. De buurtbewoners ijveren al lang voor een heraanleg want die is broodnodig: er is geen fietspad en het wegdek is in zeer slechte staat. Na enkele inspraakmomenten met de buurt werd een ontwerp opgemaakt, dat nu ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad.

“De werken hebben wat vertraging opgelopen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne. “Aquafin wou eerst een collector plaatsen in de Kerselaarslaan om zo het water naar het zuiveringsstation weg te voeren. Deze collector is nog niet voor direct en daarom hebben we besloten om toch al met de wegenwerken in de Krekelstraat te starten. In het voorjaar zullen de nutsmaatschappijen starten met de aanleg van elektriciteits- en gasvoorzieningen en na het bouwverlof zal men starten met de rioleringswerken. Daarna krijgt de Krekelstraat een gloednieuw wegdek en veilige fietspaden aan beide kanten van de weg. Om het verkeer af te remmen komt er op ieder kruispunt een verkeersplateau. Zo komen er verkeersplateaus ter hoogte van Ten Rodelaan, Poelstraat, Lentelaan, Patrijspark, Achtmeersstraat, Kerselaarslaan en Gampelaeredreef. Het verkeer zal ook afgeremd worden door asverschuivingen en wegversmallingen. Het stuk dat vernieuwd wordt, loopt van Eurotuin tot voorbij de Gampelaeredreef. Het ganse project zal ongeveer anderhalf jaar duren. De werken worden in samenwerking met Aquario uitgevoerd en een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd. Zo komt 990.000 euro ten laste van de stad Deinze en 2.450.000 euro ten laste van Aquario.”

De Krekelstraat is niet het enige ingrijpende wegenproject dat op til staat in 2019. “Volgend jaar start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de rioleringswerken, de heraanleg van het wegdek en het aanleggen van veilige, afgescheiden fietspaden op de N466 tussen de rotonde in Sint-Martens-Leerne en de Kiekendreef. Ook op de gewestweg (N409) tussen Deinze en Vinkt starten we samen met AWV, Aquafin en Farys met de aanleg van nieuwe rioleringen en fietspaden. Het gaat om het stuk tussen de Tweebruggenlaan en het dorpscentrum van Vinkt. Ook in de Grijsbulckstraat in Grammene zijn er rioleringswerken gepland”, besluit de schepen.