Wéér zware aanrijding in Poelstraat, maar bestuur belooft maatregelen: “Dit jaar nog verhoogde inrichting” Sam Ooghe

06 november 2018

17u54 7 Deinze Er is opnieuw een geparkeerde auto zwaar aangereden in de Poelstraat in Deinze. De bewoners vragen dringend maatregelen aan het gemeentebestuur en krijgen die al dit kalenderjaar.

Een gierende motor, piepende remmen en dan een knal. De bewoners van de Poelstraat kennen de geluiden ondertussen al te goed. De smalle weg is berucht om haar snelheidsduivels, die dikwijls de baan verkeerd inschatten. Met alle nare gevolgen van dien.

Zondagavond om half twaalf was het opnieuw prijs. Francesco Lega lag al in bed, tot hij plots de gekende geluiden hoorde in de straat. Een bestuurder had zijn bocht gemist en was vol tegen de gevel en de gloednieuwe bestelwagen van Francesco gereden.

“Zo hard dat zelfs mijn verwarming binnen van de muur was gevallen”, doet Francesco zijn verhaal. “Er is veel schade. Niet in het minst aan de bestelwagen, die op de neus werd geraakt. De automobilist reed veel te snel. Er zijn remsporen van meer dan dertig meter.” Het voertuig is perte totale. “Ik ging de bestelwagen doorverkopen aan de garage, maar die overname kan niet meer doorgaan. Ik heb dus alles zelf moeten afbetalen. De kosten? Ik heb nu al 6.500 euro betaald. Nu is het hopen dat ik die terugbetaald krijg van de verzekering.”

Maatregelen op komst

Gelijkaardige incidenten in de Poelstraat zijn al lang niet meer op één hand te tellen. Twee jaar geleden nog schreef deze krant over de vele ongevallen met geparkeerde wagens. De echtgenote van Francesco, samen met enkele buurtbewoners, klaagden toen al over de voortdurende aanrijdingen in hun straat.

“We hebben verandering gevraagd, maar niet gekregen", zegt Francesco. “Het gebeurt hier bijna elke maand. Een kind fietst veiliger op de autosnelweg dan hier. Bloembakken op de baan zouden volgens mij het meest helpen om de snelheid te verminderen.” Dat de verantwoordelijke bestuurder van de zware aanrijding zondagavond in de buurt woont, is veelzeggend: de bestuurder moet de geschiedenis van de Poelstraat kennen, maar liet zich toch verleiden om te snel te rijden. Maatregelen lijken dus nodig.

“Dat weten we", reageert schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Bart Van Thuyne (CD&V). “We willen binnenkort samenzitten met de buurt om van de Poelstraat een eenrichtingsweg te maken. Dat kan in 2019 al in orde zijn.” Maar ook tegen eind december volgen er wellicht al aanpassingen. “We plannen een verhoogde inrichting aan het begin van de Poelstraat, komende uit de Gaversesteenweg, en een tijdelijke inrichting verder op de baan. Dat werk zal zelfs al dit jaar afgerond zijn.”