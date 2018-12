Warmste Concert brengt 1.118,50 euro op Anthony Statius

17 december 2018

08u53 3 Deinze Het Warmste Concert in JC Brieljant heeft de kassa mooi doen rinkelen voor het goede doel. Singer-songwriter Maarten ‘Bossie’ Van den Bossche wist met zijn verzameling lokaal muzikaal talent op donderdag 13 december het jeugdhuis volledig te laten vollopen en de opbrengst van 1.118,50 euro gaat integraal naar de Stichting Tegen Kanker.

Met het Warmste Concert was Deinzenaar Maarten Van den Bossche niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar organiseerde de singer-songwriter ook al een concert in het kader van de Warmste Week van Music For Life en op donderdag 13 december kreeg zijn initiatief een vervolg. Op zijn vraag kwamen heel wat muzikanten uit de streek enkele nummers spelen op het podium van JC Brieljant. Naast Bossie kwamen Fleur Baert (Kroost), Mathias Van de Velde (ex-Unicorn Stable), Corre & the Bang, Anne-Laure (LORA Music), Kobe Ardui (Jakobistan), Tom De Bie (Tom de Bie & de Imkers), Tijs Verthé, Sara van Cauwenberghe, Justine Boderé, Silas, Op’t Gemakske en Milo Meskens langs om enkele liedjes te zingen. Milo Meskens trok de stekker uit zijn gitaar, sprong van het podium de zaal in en zong samen met Maarten twee nummers zonder microfoon. Je kon een speld horen vallen in het jeugdhuis van Deinze.

Alle aanwezigen mochten een vrije bijdrage leveren en dit bracht uiteindelijk 1.118,50 euro op. “Dit bedrag wordt nog aangevuld met stortingen”, zegt Maarten. “Dankzij alle muzikanten was Het Warmste Concert een daverend succes. Een show vol warmte die ik mij alleszins nog heel lang ga herinneren.”

Wie niet aanwezig kon zijn, maar toch nog een bijdrage wil leveren, die kan nog tot nu vrijdag storten op het rekeningnummer BE42 0015 2535 9554 met de vermelding ‘Het Warmste Concert’.