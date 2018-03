Wagen over de kop 12 maart 2018

02u27 0

Bij een ongeval op zaterdagavond in Deinze zijn een vader en zijn 4-jarige zoon gewond geraakt. Iets voor zeven uur wou de wagen de E17 verlaten, in de richting van Kortrijk, maar op de afrit ging het mis. Door het natte wegdek begon de auto te slippen en ging over de kop. Beide inzittenden werden lichtgewond overgebracht naar het Sint-Vincentiusziekenhuis. Ze moesten er de nacht niet doorbrengen. Door de takelwerken was er even verkeershinder op de afrit van de E17, waar de doorgang moeilijk was. Binnen het uur was de situatie weer normaal. (OSG)