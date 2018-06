Wagen brandt uit door technisch defect 04 juni 2018

02u34 0

In de Ommegangstraat in Petegem-aan-de-Leie is in de nacht van vrijdag op zondag rond 3.30 uur een wagen uitgebrand. De politie gaat uit van een accidentele brand. "Er zijn geen aanwijzingen van een tussenkomst van derden. Bovendien gaat het over een auto van ongeveer twintig jaar oud, dus hoogstwaarschijnlijk gaat het om een technisch defect", klinkt het. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, konden ze niet vermijden dat de wagen helemaal uitbrandde. (WSG)