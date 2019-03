Vzw Savafoot organiseert al twintig jaar voetbalstages voor de jeugd, maar moet het sinds vorig jaar zonder bezieler stellen: “We denken niet aan stoppen, we zetten het levenswerk van Ives verder” Redactie

11 maart 2019

15u13 0 Deinze De vzw Savafoot organiseert al twintig jaar voetbalstages voor jonge voetballertjes. Sinds juli vorig jaar moet het Savafoot-team het doen zonder bezieler en oprichter Ives Faelens, die op 52-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van lymfeklierkanker. “We hebben er nooit aan gedacht om te stoppen, we zetten het levenswerk van Ives verder”, zegt Cedric Vlaeminck.

De maand juli wordt voor de bestuursleden van de vzw Savafoot een periode van dubbele gevoelens. De vzw viert haar twintigjarig bestaan, maar herdenkt ook oprichter en bezieler Ives Faelens, die in juli 2018 de strijd tegen kanker verloor.

Het was Ives’ vurige wens dat we zouden voortdoen. We zijn intussen bijna een jaar verder en we zijn ervan overtuigd dat hij trots zou zijn op wat we in die tijd gerealiseerd hebben Cedric Vlaeminck

In 1999 richtte Ives de vzw op samen met Claude D’Almagne. “Er was nood aan een initiatief om jonge voetballers uit de ruime regio rond Deinze tijdens de vakanties extra trainingsmomenten aan te bieden”, zegt Cedric Vlaeminck, sportief manager van de vzw. “Savafoot organiseert elke vakantie voetbalstages en daarnaast bieden wij tijdens de paas-en zomervakantie ook technisch-coördinatieve trainingen op hoog niveau aan. In de maanden mei en juni zijn er ook acht sessies after season-trainingen waarin alle aspecten van het totaalvoetbal aan bod komen. Daarnaast staan we ook in voor de opleiding van jonge trainers die met veel passie en toewijding voor voetbal leven. De jonge trainers worden begeleid door ervaren trainers die aan de slag zijn bij KMSK Deinze, AA Gent en Club Brugge. Deze combinatie maakt ons uniek in de regio. Tenslotte bieden we ook stages op maat aan voor onder andere sportdagen, externe clubs of verjaardagsfeesten.”

Elk jaar meer aantrek

De voorbije twintig jaar groeide het aantal stages van eentje in de maand juli naar stages in elke vakantie. De vzw bleef ook innoveren en introduceerde bijvoorbeeld het systeem van de smartgoals in de trainingssessies. Het aantal deelnemers is ondertussen gegroeid van enkele tientallen naar zo’n vijfhonderd. Het verlies van Ives Faelens was een zware klap voor het bestuur maar de vzw blijft voortdoen en trekt ieder jaar meer en meer jonge voetballertjes aan. “We hebben er nooit over getwijfeld om de werking stop te zetten”, zegt Cedric. “Het was de vurige wens van Ives dat we zouden blijven voortdoen en in samenspraak met hem hebben we beslist om een sportieve cel op te richten met vijf trainers die al jarenlang aan Savafoot verbonden zijn. Ives’ echtgenote Sabine De Vos en ik vormen nu het bestuur en we worden ondersteund door Jarno Verheye, Arne Vercaemer, Sam Delaere, Roeland Sucaet en Andy Nachtergaele. We zijn intussen bijna een jaar verder en we zijn ervan overtuigd dat Ives fier zou zijn op hetgeen we afgelopen jaar gerealiseerd hebben”, besluit Cedric.

De eerstvolgende stages vinden plaats in de paasvakantie. Van 8 tot 12 april organiseert men op de terreinen van KMSK Deinze een vijfdaagse voetbalstage voor 5 tot 14-jarigen en op 15 en 16 april staat een tweedaagse techniekstage gepland op het kunstgrasterrein van FC Poesele. Meer info vind je op www.savafoot.be