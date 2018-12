Vzw Nobo stopt na bijna twintig jaar met steun aan basisscholen “Hopelijk wordt ons werk verder gezet” Anthony Statius

04 december 2018

15u03 0 Deinze De vzw Nobo uit Deinze gooit na bijna twintig jaar de handdoek in de ring. Nadat de stad Deinze in 2012 de buitenschoolse opvang had overgenomen, werkte de vzw nog aan projecten zoals het Deins Uitstappenboekje, maar eind dit jaar wordt Nobo ontbonden. “Door d e fusie met Nevele komen er ineens acht scholen bij en dat heeft de doorslag gegeven", zegt voorzitter Luc Dhaenens.

De NetOverbruggende Buitenschoolse Ondersteuning of Nobo werd op 1 september 1999 opgericht als uniek orgaan dat alle Deinse basisscholen - zowel uit het gemeenschapsonderwijs als uit het vrij onderwijs - ondersteuning moest bieden.

“Ons uitgangspunt is nog altijd hetzelfde gebleven: ieder kind is gelijk en zowel de kinderen als de ouders moeten zich goed voelen”, zegt Luc Dhaenens, die sinds 2003 voorzitter is van de vzw. “Een eerste uitdaging was om voor- en naschoolse opvang te voorzien. In 1999 gingen we aan de slag met 29 PWA-medewerkers en deze mensen werden door ons opgeleid. In 2006 werd ook op woensdagnamiddag opvang voorzien en drie jaar later zorgden 53 PWA-medewerkers dagelijks gemiddeld voor 950 schoolkinderen in zestien scholen. Ondertussen hebben we naast het voorzien van opvang ook onze twee eerste projecten gerealiseerd, namelijk het Deins Kinderkookboekje en het Deins Spellenboekje. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd alles anders. De stad Deinze nam toen de buitenschoolse opvang over maar we beslisten om de scholen nog zeker vijf jaar verder te blijven ondersteunen door het ontwikkelen van projecten die een meerwaarde kunnen bieden voor de kinderen. Zo brachten we het Deins Uitstappenboekje uit en we schonken de scholen ook bolderkarren en grote Legoblokken voor op de speelplaats.”

“We zijn nu zes jaar verder en na onze werking opnieuw in vraag te stellen hebben we besloten om ermee te stoppen”, vervolgt Luc. “We kregen steeds minder respons van de scholen zelf bij de uitwerking van onze projecten, desondanks het feit dat deze projecten werden aangemoedigd door onder andere de provincie Oost-Vlaanderen, het stadsbestuur, de cultuurraad en Okra. Daarnaast vraagt het veel energie en tijd van alle betrokkenen om deze projecten uit te werken en ondertussen stellen we vast dat de onderwijsraad van Deinze hier meer en meer kan in betekenen. Maar de fusie met Nevele heeft de doorslag gegeven. Onze projecten werden gerealiseerd door financiële middelen van de Deinse scholen, maar vanaf 1 januari komen er maar liefst acht scholen bij. Dit is een serieuze uitbreiding van het scholennet, waarvan we de draagkracht nog niet kennen. Maar het spreekt voor zich dat de directies en ouderraden van alle basisscholen zich steeds zullen blijven inzetten voor de leerlingen. Ik hoop dat ons werk wordt verder gezet.”

De vzw Nobo schonk bij wijze van afscheid het Deins Uitstappenboekje aan alle directies van de Nevelse scholen. “Met deze gids kunnen alle kinderen van Deinze én Nevele de streek spelenderwijs leren kennen”, besluit Luc.