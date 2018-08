Vzw Miracle slaat terug met Sioen én met nieuwe sponsors 28 augustus 2018

02u44 0 Deinze De vzw Miracle haalt op zondag 7 oktober Sioen naar zaal Palace. Met deze nieuwe naam en nieuwe sponsoring is de vzw van Deinzenaar Kristof Baertsoen definitief terug.

In mei kondigde Kristof Baertsoen al aan dat zijn vzw Miracle na het afgelaste Regi Mania-concert toch zou verdergaan. Na de aankondiging van het concert van Scala op 20 april 2019 in de Brielpoort, laat Kristof weten dat hij ook dit najaar iets in petto heeft voor de muziekliefhebbers uit de streek.





"Op zondag 7 oktober komt de Gentse zanger Sioen naar cc Palace met de voorstelling 'Sioen plays Graceland (acoustic)", zegt Kristof. "Meer dan twintig jaar nadat Paul Simon naar Zuid-Afrika trok voor het bekende album Graceland, treedt Sioen in zijn voetsporen met 'Calling Up Soweto'. Sioen werd in 2016 door Festival Van Vlaanderen gevraagd om het volledige album 'Graceland' te vertolken met zijn Zuid-Afrikaanse vrienden. Een uitverkochte tournee wordt nu verlengd met onder andere een passage in Deinze."





"We werken zeer hard aan de toekomst van Miracle. Dit is onmogelijk zonder de hulp van vele vrijwilligers en partners, maar daarnaast hebben we ook sponsoring nodig. Voor het komende seizoen hebben we al enkele mooie overeenkomsten kunnen sluiten en met DoeSelf Verbeke hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden."





Wie de vzw van Kristof Baertsoen wil steunen, kan mailen naar info@miraclevzw.be. Tickets voor het concert kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.miraclevzw.be en Belcoprint. (ASD)