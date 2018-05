Vzw Miracle haalt Scala opnieuw naar Brielpoort CONCERTORGANISATOR KRABBELT OVEREIND NA AFGELASTE REGI MANIA ANTHONY STATIUS

26 mei 2018

02u55 0 Deinze Vzw Miracle is terug. Nog geen drie maanden nadat Deinzenaar Kristof Baertsoen de Regi Mania-show in de Brielpoort moest afblazen wegens een tegenvallende kaartenverkoop, kondigt hij het volgende concert aan: op zaterdag 20 april 2019 komt Scala naar de Brielpoort.

Het zag er even niet goed uit voor Kristof Baertsoen en zijn jonge vzw Miracle. In 2015 richtte de man een verenging op die meer muziek naar Deinze zou brengen. Na een vliegende start met succesvolle concerten van onder andere Clouseau, Scala, Albert Hammond, Soulsister, The Scabs en Kommil Foo, liep het vorig jaar mis. De show Regi Mania in de Brielpoort, een dj-event met de bekende Limburgse dj, Netsky-drummer Michael Schack en lokaal dj-talent, moest noodgedwongen verzet worden van 9 september 2017 naar 10 maart 2018. Maar een week voor het concert werd alles afgeblazen en Kristof en zijn team dreigde er een zware financiële kater aan over te houden.





"De ticketverkoop viel enorm tegen", vertelt Kristof. "De eerste keer dachten we dat we een slechte datum hadden gekozen, maar op de nieuwe datum was er geen concurrentie en de zaal geraakte opnieuw niet gevuld. Waarom? Daar durf ik me niet over uitspreken. Gelukkig hebben we met het management een overeenkomst kunnen sluiten, want indien we de volle pot hadden moeten betalen, was het gedaan geweest met Miracle."





Geen risico's nemen

"We zijn dus heel blij dat we een nieuw concert mogen aankondigen", vervolgt Kristof. "Op zaterdag 20 april, paaszaterdag, staan de broers Kolacny met hun Scala-meisjes terug in Deinze. Drie jaar na hun eerste passage in de Brielpoort staan ze zelf te popelen om terug te keren met hun nieuwe show Meisjesnamen. Dat Scala en de Kolacny-broers zelf hebben gevraagd om terug te komen, is voor ons het mooiste compliment dat we konden krijgen. We zijn verplicht om de komende jaren terug te grijpen naar het type evenementen waarvan we zeker zijn dat ze veel volk trekken. We kunnen nu even geen risico's nemen. Grote Belgische namen zijn niet zo gemakkelijk naar Deinze te krijgen. Daarbij wordt er vaak gezegd dat de Brielpoort een slechte akoestiek heeft, maar dat klopt niet. Alle optredens die we hier hebben georganiseerd waren prima van geluid. Voor het concert van Scala beperken we het aantal zitplaatsen tot 900. Zo kunnen we voor de achterste rijen een tribune bouwen."





Tickets in rang 1 kosten 38 euro en voor rang 2 betaal je 32 euro. Verder zijn er viptickets te verkrijgen voor 60 euro. Hierbij krijg je drankjes voor en na het concert in de viplounge, een parkeerplaats en gereserveerde plaats op de eerste rijen. Tenslotte is er de formule VIP+dinner voor 125 euro. Tickets vind je via www.miraclevzw.be of bij Belcoprint.