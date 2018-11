Vzw De Prijkels en Colruyt plannen grote zwerfvuilactie Anthony Statius

14 november 2018

11u41 0 Deinze Vzw De Prijkels en Colruyt Group organiseren op donderdag 15 november een gezamenlijke zwerfvuilactie in bedrijventerrein De Prijkels. Het voorstel kwam van Colruyt-werknemers Mike De Brie en Nicolas Claus. “Dit jaar hebben we al zo’n 5.000 liter zwerfafval geruimd”, zegt Nicolas, die ook bermmeester is in de Eikstraat in Machelen.

“Vanuit Colruyt Group worden al heel wat initiatieven genomen om zwerfvuil te verminderen”, zegt Nicolas Claus. “Wij als medewerkers willen vrijwillig ons steentje bijdragen om zichtbaar een verschil te maken. Sinds januari ruimen we iedere maand met een tiental collega’s zwerfvuil tijdens onze middagpauze. Met deze kleine inspanningen hebben we tot nu ongeveer 5.000 liter zwerfafval geruimd in en rond het bedrijventerrein. We hopen dat we met de gezamenlijke actie een blijvend en sensibiliserend effect hebben.”

Bart Van Wassenhove, manager van vzw De Prijkels vzw, ging graag in op het voorstel: “Dit is heel positief voor de uitstraling voor alle bedrijven op het bedrijventerrein. Na een eerste rondvraag vonden we al een vijftigtal personen bereid om te helpen aan deze actie uit verschillende bedrijven waaronder Sadel, St-Luc labels & packaging, Mistral, Stagobel, Agristo, Applitek, Colruyt Group. Ik ben ook blij dat we kunnen rekenen op de ervaring van de medewerkers van Colruyt Group om deze actie te organiseren. Na de actie verzamelen we bij Mistral, waar voor elke vrijwilliger er lunch en attentie is voorzien.”

“We kunnen rekenen op mooimakers.be en de stad Deinze voor het nodige materiaal en het ophalen van het ingezamelde zwerfvuil”, besluit Nicolas Claus.