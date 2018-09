Vzw De Kwelm brengt Slachtinge naar CC Palace Anthony Statius

05 september 2018

09u57 1

De Kwelm brengt op zondag 23 september het West-Vlaamse toneelstuk Slachtinge naar CC Palace in Deinze.

Na de zomerse vertellingen Urtnekeeriere brengt De Kwelm met het toneelstuk Slachtinge de West-Vlaamse tongval naar Deinze.

Het stuk is gebaseerd op 'Dieu du Carnage van Yasmina Reza en Yahya Terryn neemt de regie voor haar rekening. De cast bestaat uit toppers zoals Maaike Cafmeyer, Lien De Graeve, Mathias Sercu en Tom Ternest. Slachtinge gaat over een elfjarige jongen Ferdinand die zijn leeftijdsgenootje Bruno met een stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij geen berouw toont. De ouders van de twee jongens komen samen en dat zorgt voor een komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in hilarische, bitterzoete taferelen.

De voorstelling start om 18 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de deur en ze zijn te krijgen bij TUI Deinze, Dienstencentrum Leiespiegel, of online via www.deinze.be/tickets.

In januari 2018 werd in Deinze vzw De Kwelm opgericht, een productiehuis en lanceerplatform van en voor professionele voorstellingen in de Oost-Vlaamse spreektaal. Het eerste grote project is gepland van 6 september tot 6 oktober 2019. Het productiehuis mag het nieuwe Leietheater in Deinze openen met een bewerking van Het gezin Van Paemel met Hans Van Cauwenberghe als regisseur en Jo De Meyere als boer Van Paemel. Tijdens het werfbezoek aan CC Leietheater, op zondag 16 september van 14 tot 18 uur, start de ticketverkoop voor de voorstellingen van Het gezin Van Paemel.