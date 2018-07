Vuurwerk stiller voor de dieren 25 juli 2018

02u34 0 Deinze Het kermisvuurwerk zal vanavond een pak stiller zijn. Het voorstel komt van gemeenteraadslid Sylvie Claeys (N-VA) in het kader van dierenwelzijn. Ondanks de droogte gaat het spektakel voorlopig nog steeds door. De brandweer blijft de situatie wel evalueren.

Goed nieuws voor dierenliefhebbers in de regio Deinze. Voor het eerst zal het jaarlijks muzikaal vuurwerk heel wat stiller zijn. Gemeenteraadslid Sylvie Claeys (N-VA) diende daaromtrent eind vorig jaar een raadsbesluit in, dat unaniem goedgekeurd werd. "Vuurwerk is voor veel dieren een ware verschrikking", zegt Claeys "De onverwachte luide knallen en de lichtflitsen maken heel wat dieren angstig. Soms overleven ze het niet of brengen ze mensen in gevaar doordat ze helemaal in paniek raken. Onze partij wilde nog verder gaan door te kiezen voor een lichtshow of voor volledig geluidsarm vuurwerk. Dat het vuurwerk nu tot 50 procent minder luid zal knallen, is al een stap in de goede richting."





"We bekeken de optie om geluidsarm vuurwerk te bestellen, maar dit was niet betaalbaar", zegt feestburgemeester Bruno Dhaenens (Open Vld). "Toch blijf ik dromen van een duurzaam én diervriendelijk luchtspektakel." Indien groen licht van de brandweer, dan begint de show om 23 uur boven de Kromme Brug.





(ASD)