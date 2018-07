Vuilzakken niet vroeger buiten 23 juli 2018

02u23 0

Inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze moeten hun huisvuilzakken deze week niet vroeger buiten zetten dan normaal. In heel wat steden en gemeenten wordt de ophaalronde van het huisvuil deze week vervroegd, om de werkmannen te sparen tegen de hitte. Bij IVM wordt deze week het gewone werkritme aangehouden. "We werken met drie onderaannemers voor de ophaling van het huisvuil, dus is het te ingewikkeld om vastgelegde planningen zomaar te schuiven", zegt IVM-voorzitter Koen Loete (CD&V+). "Mensen moeten hun huisvuil deze week dus niet vroeger buiten zetten dan normaal. Sommige ophaalrondes beginnen bij ons ook al om 5.30 uur 's ochtends, dus veel vervroegen is ook moeilijk." (JSA)