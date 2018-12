VTT Jan Filliers gaat nu ook door fusiestad Anthony Statius

13 december 2018

14u29 1

De vzw Sportcomité van Astene organiseert op woensdag 26 december haar jaarlijkse sponsortocht VTT Jan Filliers. Een nieuwigheid dit jaar is een cyclotocht van veertig kilometer lang die door Deinze én Nevele gaat, met stopplaats in Landegem.

De jaarlijkse mountainbiketocht VTT Jan Filliers vindt opnieuw plaats op tweede kerstdag. De deelnemers kunnen starten tussen 8.30 en 14 uur aan het voetbalstadion van SK Deinze in de Stadionlaan 1. Er zijn verschillende stops voorzien en bij de aankomst krijgt iedereen een gratis pak frieten na het afgeven van het inschrijvingsbewijs. Deelnemen kost 5 euro per persoon en inschrijven kan nog de dag zelf.

Meer info via serge.simoens@telenet.be of 0473/34.14.87 of www.sportcomité-astene.be.