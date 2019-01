VTI krijgt Vlaamse subsidie voor renovatie schoolgebouw Anthony Statius

18 januari 2019

13u31 0 Deinze VTI Deinze krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een subsidie van 22.881,21 euro. “Met deze extra subsidie kunnen wij de werkplaats van het tweede en derde jaar bouw nieuwe elektrische voorzieningen geven”, zegt directeur Sam Heyerick.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt bijna 18 miljoen euro vrij voor 85 bouwprojecten in Oost-Vlaamse scholen. Maandelijks kent AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, subsidies toe aan scholen voor het vernieuwen van hun gebouwen. In Deinze is ook het VTI bij de gelukkigen en zij krijgen een subsidie van 22.881,21 euro. De school zal het geld gebruiken voor renovatiewerken. “De werkplaats bouw voor het tweede en derde jaar bouw wordt volledig vernieuwd”, zegt directeur Sam Heyerick. “De leerkrachten hebben in het eerste semester samen met de leerlingen de vloer voorzien van polybeton en de muren en plafond kregen een laagje verf. Dankzij een goedgekeurd dossier van AGION, dat resulteerde in een extra subsidie van 22.800 euro worden nu als kers op de taart ook de elektrische voorzieningen inclusief ledverlichting geplaatst. Het einde van de werken is voorzien op 15 maart.