VTI en Natuurpunt hangen zwaluwnesten op speelplaats Anthony Statius

11 maart 2019

13u35 0

VTI Deinze hoopt binnenkort enkele huiszwaluwen te mogen verwelkomen. Samen met Natuurpunt Tussen Leie en Schelde werden er maandag zes nestjes opgehangen aan de gebouwen rond de speelplaats.

Bij VTI Deinze heeft men een hart voor dieren. Op initiatief van leerkracht en vogelspotter Frank Vanluchene kwamen enkele Natuurpunt-vrijwilligers samen met de leerkrachten en leerlingen een zestal zwaluwnesten ophangen rond de speelplaats. Hiervoor werd ook een hoogtewerker ingeschakeld.

“In de buurt van de school zijn er heel wat nesten van de huiszwaluw te zien”, zegt Frank. “Omdat de dieren niet altijd even goede materialen vinden om hun nesten te bouwen, willen we hen een handje helpen door zelf nesten op te hangen op school. Het aantal broedparen van de huiszwaluw is de voorbije jaren sterk gedaald en met deze actie willen we de populatie in stand houden.”

“De zwaluwnesten werden aangekocht door Natuurpunt, maar onze leerlingen zullen er ook zelf maken”, vult directeur Sam Heyerick aan. “Deze actie past perfect in het beleid van onze school. Bij de aanplanting van nieuw groen kiezen we enkel nog voor inheemse bomen en planten en zo dragen we ook ons steentje bij aan het behoud van de fauna en flora.”