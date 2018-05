VTI Deinze wint nipt interscholen-regatta 17 mei 2018

VTI Deinze heeft gisterenmiddag de jaarlijkse interscholen-regatta op de Leie gewonnen. In een nek-aan-nek-race met titelverdediger Leiepoort campus Sint-Hendrik won de technische school met amper twee seconden verschil.





Alle secundaire scholen van Deinze lieten gisteren hun kano's te water voor de vijftiende editie van deze jaarlijkse kanorace. VTI haalde de beste tijd met 13 minuten en 16 seconden, gevolgd door Sint-Hendrik met 13 minuten en 18 seconden, en Erasmusatheneum met een score van 13 minuten en 36 seconden. Sint-Theresia en Sint-Vincentius sloten het rijtje af met 13 minuten en 44 seconden en 14 minuten en 1 seconde. Enkele lokale politici namen plaats in 'boot X', zodat de laatste deelnemende school niet alleen moest varen.





Deze kanorace is geïnspireerd op 'The boat race', de legendarische roeiwedstrijd Oxford-Cambridge, die ieder jaar in maart plaatsvindt op de Thames in Londen. Info: Facebookpagina Interscholen regatta Deinze. (ASD)