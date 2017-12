VtbKultuur zet Jazzy Sunday-concerten verder 02u28 0

VtbKultuur neemt de Jazzy Sunday-concerten over van vzw Cultuurschok. Tijdens de koude wintermaanden kan je in de bibliotheekkelder genieten van gratis jazzmuziek. Op 14 januari speelt het gipsy jazz-quintet Les bandits de Belleville.





De Jazzy Sunday-concerten zijn intussen een vaste muzikale waarde geworden in Deinze. Nu vzw Cultuurschok de handdoek in de ring gooit, zet vtbKultuur de traditie verder. Op 10 december mocht Deinzenaar Dominique Vantomme de spits afbijten met zijn Oblivion-project rond Astor Piazolla. Op 14 januari is het de beurt aan het gipsy jazz-quintet Les bandits de Belleville, op 18 februari is het de beurt aan het Pieter Claus Trio op de vibrafoon en Dirk Van der Linden mag op 18 maart het rijtje afsluiten met zijn Hammond-orgel. De toegang is zoals altijd gratis. De deuren openen vanaf 17 uur.





Meer informatie is online terug te vinden op www.vtbkultuur.be/Deinze.





(ASD)