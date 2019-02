Vrouw (39) staat terecht voor valse aangifte van belaging: “Er is duidelijk bewijs dat beide partijen met elkaar aan het flirten waren” JDG

20 februari 2019

15u05 0 Deinze Een 39-jarige vrouw uit Deinze moest zich woensdag voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor een valse aangifte. De vrouw had een klacht ingediend voor belaging tegen haar ex-minnaar. “Ongegrond”, stelt het parket. “Er is duidelijk bewijs dat beide partijen met elkaar aan het flirten waren, van belaging is geen sprake.” Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 3 maanden (volledig met uitstel) en 400 euro boete.

De advocaat van de vrouw ging hard in de clinch met het parket. “Haar minnaar kon het niet verkroppen dat mijn cliënt voor haar gezin koos”, klinkt het bij de meester. “Toen hij ermee dreigde om haar gezin in te lichten, is ze naar de politie gestapt. Op dat moment had ze hem al geblokkeerd op Facebook: een duidelijk signaal dat je geen contact meer wil.”

De ex-minnaar stelde zich burgerlijke partij, en vraagt 1.000 euro morele schadevergoeding voor de aangifte. Dat de vrouw bij op het politiekantoor niet had vermeld dat ze zo intiem was geweest met de man, lag het parket zwaar op de maag. “Ze heeft nooit gezegd dat ze ‘belaagd’ werd’, dat is de kwalificatie die de politie daaraan geeft”, stelt de verdediging. “Had ze toen het hele verhaal aan de politie verteld, dan had de politie die kwalificatie er ook nooit aan gegeven, en dan stond ze hier ook niet”, antwoordt het parket. Vonnis op 20 maart.