Vroegere Foto Video Mac en pastorie van Petegem maken plaats voor appartementen, handelszaken en doorsteek naar Martinuspark Residentie Leiebrug geeft Kortrijkstraat nieuw elan

22 februari 2019

14u51 0 Deinze Projectontwikkelaar Deinze Onze Thuis start dit jaar met de bouw van Residentie Leiebrug naast de Sint-Martinuskerk. Er komen 27 appartementen, vier penthouses, vier handelsruimtes en een doorsteek naar de toekomstige voetgangersbrug over de Oude Leiearm. De gratis parking achter de kerk wordt grotendeels blauwe zone.

Het stadscentrum van Deinze krijgt er een nieuw woonproject bij op een van zijn meest idyllische locaties. De kop van de Kortrijkstraat, waaronder de voormalige elektrozaak Foto Video Mac op de hoek en de vroegere pastorie van Petegem, gaan eind dit jaar tegen de vlakte en in 2020 verrijst daar Residentie Leiebrug, een project van Deinze Onze Thuis, de bvba van de families Ceuterick en Vermeersch. Projectontwikkelaar Geert Ceuterick verhuist met zijn Buro Ceuterick naar een van de vier handelsruimtes op het gelijkvloers.

“Dit deel van de Kortrijkstraat is een van de mooiste en beste gelegen locaties van Deinze”, zegt Geert Ceuterick. “Voor wie de stad vanuit Zulte binnenrijdt, zal het gebouw de straat een volledig ander aanzicht geven. In totaal komen er 27 appartementen, verdeeld over drie bouwlagen, met daarbovenop nog eens vier penthouses. Op het gelijkvloers zijn er vier handelsruimtes, waarvan wij er eentje innemen. Alle appartementen hebben ruime terrassen en er zijn ruime parkeermogelijkheden onder en rond het gebouw. De ondergrondse parking zal bereikbaar zijn via het straatje naast de kerk. In de gemeenschappelijke achtertuin is er ruimte voor een petanqueveld en barbecues. Er komt een grote fietsenstalling en het gebouw wordt uitgerust met drie liften. De kers op de taart zijn de penthouses, waar je het hele jaar door kan genieten van de zon en de prachtige uitzichten op het Martinuspark en de stad. De residentie werd ontworpen door architect Guy De Munck uit Deinze.”

Residentie Leiebrug dankt zijn naam aan de voetgangersbrug, die de stad Deinze over de Oude Leiearm zal bouwen. “Er wordt een stuk grond voorbehouden aan een doorsteek voor fietsers en voetgangers", vervolgt Ceuterick. “Zo zal je, komende vanuit Petegem, via de Velostraat (de vroegere Veldstraat), onder de residentie door en over de brug in één beweging naar het Martinuspark en het stadscentrum kunnen wandelen of fietsen.”

“In juni starten we met de bouw van de brug”, vult burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) aan. “Dit project zal de volledige site rond de Sint-Martinuskerk een nieuwe uitstraling geven. We zullen ook het parkeerregime aan de kerk herbekijken. Momenteel is de parking volledig gratis, maar dit is niet houdbaar. Sinds de NMBS-parkings aan het station betalend zijn geworden, worden de meeste plaatsen een volledige dag ingenomen door pendelaars en dat is niet de bedoeling. De parking zal gedeeltelijk blauwe zone worden”, aldus Vermeulen.

