Vrijwilligers stadsarchief vervangen 1.750 dozen in elf jaar 06 juni 2018

02u54 0 Deinze Een handvol Deinse vrijwilligers is al elf jaar bezig met het opkuisen van het stadsarchief. Samen met archivaris Eva Devooght werden al honderdduizenden dossiers verpakt in 1.750 zuurvrije dozen, goed voor 210 lopende meter.

In 2006 kwam archivaris Eva Devooght met het idee om het stadsarchief in nieuwe, zuurvrije dozen te verpakken. "Zo kunnen de dossiers langer bewaard blijven", legt Eva uit. "Vrijwilligers halen de oude dossiers uit de dozen, verwijderen alles wat kan roesten zoals parperclips en ringmappen en bundelen alles in nieuwe dozen. We zijn gestart met alle documenten van 1850 tot en met de fusie van Deinze en de elf deelgemeenten in 1976."





De eerste vrijwilligers Robert Van de Velde (ondertussen overleden) en Monique De Schrijver zijn er niet meer bij, maar Astère Allaert en Jean-Baptiste Vanderlinden zijn ook al een decennium bezig. Zij worden bijgestaan door Florent Van Broek, Sandra Hermie, Francesco Desmet en Christine Coryn.





"Je komt soms onverwachte dingen tegen, zoals een brief van een soldaat uit het leger van Napoleon", zegt Astère. "Ik ben een document tegengekomen waarin ik zag dat mijn vader in 1938 5 frank betaald heeft voor zijn trouwboekje. Leuk om te weten", zegt Jean-Baptiste. "En nu? Nu beginnen we aan de periode tussen 1976 en 2006." (ASD)