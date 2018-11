Vrijwilligers gevraagd voor CC Leietheater Anthony Statius

20 november 2018

08u48 0 Deinze De stad Deinze is op zoek naar vrijwilligers voor het toekomstige CC Leietheater. ‘Het is niet de bedoeling om op personeel te besparen, we willen de betrokkenheid vergroten,” zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

“Het Leietheater in Deinze is momenteel in volle aanbouw. Met de aanstelling van de nieuwe directeur is ook de programmatie opgestart, maar de stad is nog op zoek naar vrijwilligers om de werking mee te ondersteunen” zegt schepen De Reu. “Al van bij de aanvang van de werken krijg ik geregeld de vraag van inwoners van Deinze en omstreken of ze niet als vrijwilliger actief kunnen zijn in het nieuwe cultuurcentrum. Samen met directeur Benoît Van Raes hebben we beslist om een vrijwilligerswerking op te zetten. Het is niet onze bedoeling om op personeel te besparen, integendeel, maar we willen de betrokkenheid bij ons cultuurcentrum vergroten. Via een vrijwilligerswerking kunnen we net dat tikkeltje service meer aanbieden, zodat ons cultuurcentrum een plaats wordt waar iedereen zich thuis voelt. In ruil zullen onze vrijwilligers ook van kortingen en gratis voorstellingen kunnen genieten”, aldus De Reu.

“CC Leietheater wil ook investeren in jeugd”, vervolgt De Reu. “Jongeren die zich geroepen voelen om hun vrije tijd te spenderen in het cultuurcentrum zijn ook van harte welkom. We gaan met hen bekijken hoe we ook een specifieke programmatie, gericht op jongeren, kunnen uitwerken.” Inschrijven als vrijwilliger kan op www.deinze.be/leietheater