Vrijspraak voor veevoederfabrikant in zaak schadevergoeding dioxinecrisis Jeffrey Dujardin

18 december 2018

12u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Deinze Veevoederfabrikant De Brabander uit Roeselare, die door vetsmelters Verkest beschuldigd werd van het gebruik van valse creditnota’s om hun schadevergoeding voor de dioxinecrisis te verhogen, is vrijgesproken van alle tenlasteleggingen. Dat heeft het Gentse van beroep beslist.

De dioxinecrisis barstte in 1999 los, nadat dioxines in de voedselketen terecht waren gekomen. Uit onderzoek bleek dat de besmetting haar oorsprong vond bij het bedrijf Verkest in Deinze en bij het Waalse Fogra. Het bedrijf Fogra leverde met giftige pcb’s (polychloorbifenyl) besmette vetstoffen aan vetsmelter Verkest, die het aan de veevoederbedrijven verdeelde. De Verkests leverden zogezegd gesmolten dierlijk vet aan meng- en veevoederfabrikanten, terwijl het om een mengsel van dierlijk en technisch vet ging. Jan en Lucien Verkest werden later schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en bedrog in koopwaar. Het hof van beroep in Gent veroordeelde hen in 2011 tot twee jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. Op burgerlijk gebied deed de Gentse correctionele rechtbank in 2013 uitspraak. De rechtbank had Verkest veroordeeld tot het betalen van meer dan een miljoen euro aan schadevergoedingen voor benadeelden van de dioxinecrisis. De Brabander Voeders kreeg toen 1.008.000 euro toegekend, omdat het met dioxines gecontamineerd vet geleverd kreeg.

Nu stond het veevoederbedrijf echter aan de andere kant van de rechtbank, omdat ze hun geleden schade zouden hebben opgesmukt met valse creditnota’s aan klanten. Volgens de advocaat van De Brabander ging het om grote kortingen op jaarbasis zodat klanten ook na de crisis bij het bedrijf veevoeder bleven aankopen. “Ze wilden de crisis meteen onder controle krijgen.” Volgens de advocaat is het absurd dat De Brabander toen al bezig was met het opstellen van valse documenten met het oog op een latere schadevergoeding. Maar volgens de advocaten van Verkest werden de creditnota’s niet gekoppeld aan facturen en zijn ze vals om het schadebedrag dat ze willen verhalen op de firma Verkest te verhogen. Het hof oordeelde net zoals de rechtbank van eerste aanleg dat de feiten niet bewezen waren en spraken de vrijspraak uit.