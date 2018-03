Vorst, maar werf Leietheater voor op schema 01 maart 2018

Temperaturen onder nul, maar de Sloveense arbeiders op de werf van het Leietheater werken dapper verder. "Te koud? In Slovenië is het nu -15 graden en er ligt 40 centimeter sneeuw. Voor ons is het hier goed weer", zegt ploegbaas Suad Ibrahimovic.





"Onze 25 arbeiders krijgen thermische handschoenen en er is warme soep", zegt Jonas Lowie, werfleider van STRABAG. "Ze mogen pauzeren, maar iedereen werkt door. Vertragingen? We zitten zelfs voor op schema. Als alles goed gaat, zal het cultuurcentrum af zijn in de lente van 2019, een half jaar vroeger." (ASD/Foto ASD)