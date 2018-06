Vorkheftruck vat vuur bij Dewahout 16 juni 2018

02u28 0

Een vorkheftruck is gisteren rond 13.30 uur in brand gevlogen bij het bedrijf Dewahout in de Filiersdreef in Bachte-Maria-Leerne door een technisch defect. De brandweer was snel ter plaatse en kon het brandende voertuig vlug blussen. Op die manier bleef de schade beperkt tot het motorgedeelte van de clark. Gewonden vielen er niet bij het incident. (JEW)