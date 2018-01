Vooruit doet het in tweevoud 20 januari 2018

Theatergroep Vooruit staat vanavond met twee komedies in plaats van een op de planken van zaal Palace. Het publiek kan er genieten van twee aparte stukken van twee verschillende regisseurs en met twee verschillende casts.





Voor de pauze brengt Bastiaan Maertens zijn regiedebuut Dubbelspel, waarbij wordt gelachen met herkenbare woordenwisselingen tussen koppels van alle leeftijden. Na de pauze komt Marc De Ruyck met het stuk 'Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt'. Vanavond gaat deze dubbele vertoning in première en er zijn nog voorstellingen op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari en op 2 en 3 februari 2018 om 20 uur. Tickets vind je via www.vooruitdeinze.be. (ASD)