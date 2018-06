Voor tweede dag op rij ongeval aan nieuwe oprit E17 13 juni 2018

02u52 0

Voor de tweede dag op een rij is een truck betrokken geraakt bij een ongeval op de aangepaste oprit van de E17 in Deinze richting Kortrijk. Door de werken op de Gaversesteenweg moet het verkeer tot half juli omrijden via de pechstrook. Een betonnen afbakening scheidt de pechstrook van de E17. Maandagochtend reed een truck zich na 75 meter vast op de betonblokken nadat de chauffeur op het laatste moment beslist had om van rijstrook te veranderen. Takeldienst D&S kwam de truck van de betonblokken tillen. Gisterochtend was het weer prijs. Toen botsten rond 7.50 uur een auto en een truck, vlak voor het begin van de betonblokken in de bocht van de oprit richting Kortrijk. Hierdoor was de oprit even versperd. Beide bestuurders bleven ongedeerd en konden hun licht beschadigde voertuigen op een strook voor hulpdiensten parkeren. (JEW)