Voor tiende keer breien voor het goed doel 14 april 2018

02u50 0

De Breimadammen hebben opnieuw gebreid voor het goede doel. Voor de tiende keer kwamen dames uit heel Vlaanderen samen in de oude jongensschool in Vinkt op de Samennaaidag. "We zetten lapjes aan elkaar met prachtige dekens als resultaat", zegt Antoinette Van Huffel. "Daarnaast maken we ook kinderkleren, mutsen, sjaals en jurkjes. Onze werkjes gaan naar verschillende goede doelen waaronder Baby Nest in Gent en Huize Triest."





(ASD)