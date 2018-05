Voor rechter gesleept door eigen broer 03 mei 2018

"Ik vind het erg dat ik hier sta bij een rechtszaak tussen twee broers die eigenlijk vrienden voor het leven moeten zijn. En dat ik daar nu bij gesleurd word." Aan het woord is een man uit Deinze, die terechtstaat omdat hij een btw-dossier gelekt en dan vernietigd zou hebben. Dat is toch de opvatting van Marnix V., die de ambtenaar en zijn bloedeigen broer voor de rechter sleepte. De aanleiding is een twist over een tuin die de aangeklaagde broer kocht van Marnix V. De broer zou het zaakje niet vertrouwd hebben en het btw-dossier van Marnix opgevraagd hebben - "gestolen", volgens Marnix. Daarna verdwenen de papieren. Op burgerlijk gebied kwamen de broers al overeen, maar Marnix diende toch nog een strafklacht neer, onder meer voor diefstal en heling. De aangeklaagde broer en ambtenaar riskeren een halfjaar cel. (OSG)