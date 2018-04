Voor het eerst digitaal stemmen 20 april 2018

02u30 0

De inwoners van Deinze zullen op 14 oktober voor het eerst digitaal kunnen stemmen, voor de verkiezingen van de gemeenteraad en de provincieraad.





De omschakeling van papier naar stemcomputers kost de stad Deinze niets. "Het nieuwe digitaal stemsysteem wordt door de Vlaamse overheid aan onze stad aangeboden", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "In de gemeente Nevele werd bij de vorige verkiezingen, in 2012, al overgestapt naar het digitaal stemsysteem. Omdat Deinze en Nevele nu een fusie aangaan, biedt de Vlaamse overheid ons de stemapparatuur gratis aan. We moeten als stad wel instaan voor de opslag, onderhoud en alle herstellingskosten van de apparatuur. We beseffen dat het digitaal stemmen voor veel inwoners wel een verandering is. De stad zal de komende maanden de nodige initiatieven nemen om de burgers te informeren over hoe het digitaal stemmen in zijn werk gaat." (JSA)