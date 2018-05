Volkshaard bouwt volop 01 juni 2018

De sociale bouwmaatschappij Volkshaard heeft vorig jaar in het Meetjesland 24 nieuwbouwwoningen afgewerkt en renovaties uitgevoerd aan 149 woningen.





Volkshaard heeft maar liefst 1.351 woningen in het Meetjesland. "In het Meetjesland heeft Volkshaard vorig jaar 24 woningen afgewerkt", zegt Lien Buyck. "Het gaat om tien woningen in de Congostraat in Lotenhulle bij Aalter en 14 woningen in het Korenveld in Sleidinge bij Evergem. En daar zal het de komende jaren niet bij blijven. Er werd al een project aanbesteed voor de bouw van 14 woningen in Bentille bij Sint-Laureins. Daarnaast zijn er ook projecten die op korte en middellange termijn zullen aanvatten in Adegemdorp in Adegem, Poelendries en Moorstraat in Landegem en aan de Hoge Wal in Ertvelde. Zo wil Volkshaard blijven investeren in en bijdragen aan de sociale verhuringen in het Meetjesland, want de nood blijft hier ontzettend hoog." Er waren ook heel wat renovaties: 104 woningen in Aalter en 45 in Nevele. Op de planning voor de komende tijd staan renovaties in Wachtebeke, Adegem, Sleidinge en Landegem. (JSA)