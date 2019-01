Voetbalstages bij KFC Sparta Petegem Anthony Statius

30 januari 2019

08u59 0

Voetbal- & Keeperstages Leiestreek organiseert in de paas- en zomervakantie drie stages samen met KFC Sparta Petegem. De belangrijkste pijlers van deze stages zijn fun en opleiding.

Voetbal- & Keeperstages Leiestreek werd in samenwerking met KFC Sparta Petegem opgericht met als voornaamste doel jongeren uit de wijde omgeving van Deinze de kans te geven om te leren voetballen onder deskundige begeleiding van ervaren trainers. Deze stages zijn ervaringen voor elke voetballer en keeper van eender welk niveau. Ook jongeren die niet bij een club aangesloten zijn, kunnen hier van het voetbal komen proeven. Zowel bij de voetballers als bij de keepers wordt er in kleine groepen getraind, zodat elke deelnemer zoveel mogelijk individueel kan gecoacht en bijgestuurd worden. In de voormiddag wordt telkens de focus gelegd op techniek en in de namiddag staat het voetbalspel centraal in verschillende spelvormen, zoals Champions League, geheim voetbaltornooi, tennisvoetbal of petanquevoetbal. Keepers krijgen van de ervaren keepertrainers, zowel in de voor- als in de namiddag, een sessie keepertrainingen.

Dit jaar worden er drie stages aangeboden. Er wordt een paasstage georganiseerd op 8, 9, 11 en 12 april en in de zomervakantie is er in juli een zomerstage aan zee met overnachtingen van 8 tot en met 12 juli. Tenslotte is er ook nog een zomerstage op 5, 6, 8 en 9 augustus. Meer info via www.voetbalstagesleiestreek.be.