Voedselbos aan Oude Kale krijgt vorm: eerste bomen aangeplant Anthony Statius

01 april 2019

10u00 0 Deinze De stad Deinze legt een voedselbos aan op het terrein aan de Oude Kale in Nevele. Op zaterdag 30 maart werden de eerste bomen in de grond gestoken.

Op het braakliggend terrein aan het Vierklaver-dagcentrum voor mensen met een beperking legt de stad Deinze een bos aan waarvan iedereen mag smullen.

“Door het terrein aan de Oude Kale om te vormen tot een plaats met duurzame bomen en struiken met eetbare vruchten, dragen we bij aan een verbetering van de leefomgeving en aan de klimaatdoelstellingen van Deinze”, zegt milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze). “Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, begeleidt de stad en de Vierklaver in dit klimaatproject en krijgt daarbij steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. Samen met geëngageerde vrijwilligers uit de streek en met de bewoners van het dagcentrum tekenden we een bos met veel ruimte voor ontmoeting, voor ontspanning en voor eetbaar lekkers. Leerzaam voor jong en oud, bedoeld om van te genieten en integratie te vergemakkelijken met de mensen met een beperking die in het atelier komen werken.”

Op zaterdag 30 maart werd het toekomstige bos feestelijk ingehuldigd.