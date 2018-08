Vlot van Raveel vaart na 47 jaar weer Leie af DRIE MUSEA DOEN PROTESTACTIE KUNSTENAAR OVER ANTHONY STATIUS

18 augustus 2018

02u46 0 Deinze Na 47 jaar vaart het vlot van Roger Raveel weer de Leie af. "Met zijn drijvende kunstwerk streed de Machelse kunstenaar tegen het dichtgooien van de Leiemeanders en hij slaagde in zijn opzet", zegt Piet Coessens, conservator van het Roger Raveelmuseum, dat voor deze actie samenwerkt met het museum Dhondt-Dhaenens en het Mudel.

Voor de Biënnale van de Schilderkunst met als thema 'Over Landschappen' brengen Mudel, Roger Raveelmuseum en Museum Dhondt-Dhaenens een van Roger Raveels (overleden in 2013) meest ophefmakende acties weer tot leven. Behalve expo's in de drie musea wordt de kunst ook naar de natuur gebracht, want in 1971 redde de kunst een beetje de natuur in de Oost-Vlaamse Leiestreek.





"Roger Raveel maakte in 1971 een vlot uit plastic zakken als protestactie tegen de plannen om de oude Leiemeanders in Machelen-Zulte en omgeving te dempen", zegt Piet Coessens. "Men was bezig aan de gekanaliseerde Leie tussen Deinze en Kortrijk en alle zijarmen zouden plaats maken voor lucratieve verkavelingen. Raveel echter zag de oude Leie als een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars en vond dat die niet mocht verdwijnen. Hij voer met zijn vlot van Machelen tot Afsnee om aandacht te vestigen op de pracht van de rivier. Zijn protestactie kreeg veel persbelangstelling en bracht destijds meer dan duizend toeschouwers op de been. Zijn actie had een belangrijke invloed op het behoud van de Leiearm. Het beste bewijs zijn Machelenput en de meanders in Grammene en Gottem, die er nog steeds liggen."





Vandaag willen de drie kunstmusea de stunt herhalen, maar deze keer vaart het vlot van aan het Sint-Poppoplein in Deinze tot aan Astene Sas. "Het vlot is een replica die in 2006 werd gebouwd voor de 85ste verjaardag van Roger, maar het schilderij 'Raveel op de Leie' is authentiek", zegt Luc Levrau, die decennia technisch assistent van de kunstenaar was.





Felblauwe zakken

"De constructie bestaat uit vier panelen uit kunststof die met houten balken aan elkaar bevestigd worden en daarop liggen felblauwe zakken, gevuld met lucht. Het schilderij staat als een mast met zeil bovenop het vlot. Het vlot wordt voortgetrokken door een motorboot en ook achteraan vaart een boot mee die helpt met het sturen. Deze worden vergezeld door plezierbootjes."





"Ik weet nog dat ik in 1971 als 17-jarige leerling van Raveel meevoer met een van de boten", zegt Piet Coessens. "Er stonden toen honderden mensen langs de oever te kijken en vooral aan de Tolpoortbrug had zich een grote massa verzameld. Nu kunnen voorbijgangers weer het vlot toejuichen."





Vertrek om 16 uur aan het Sint-Poppoplein, aankomst tegen 18 uur aan in Astene Sas. De expo's in de drie musea lopen nog tot 30 september.