Vlot van Raveel lokt opnieuw honderden mensen naar Leie 20 augustus 2018

02u29 0

Het vlot van Raveel blijft mensen intrigeren. Honderden nieuwsgierigen keken vanop de oevers toe hoe het kunstwerk uit 1971 op de Leie zaterdag vlotjes van Deinze naar Astene geraakte. Rond 15 uur werd het aan de Deinze Yacht Club te water gelaten en met een twintigtal plezierbootjes in zijn kielzog arriveerde het twee uur later aan Astene Sas. "Het was 47 jaar geleden dat het vlot nog gevaren had", zegt voormalig assistent Luc Levrau. "Het kunstwerk Raveel op de Leie is authentiek, maar het vlot is een replica van het exemplaar uit 1971. Roger Raveel wou met het vlot protesteren tegen de plannen om de oude Leiemeanders te dempen. Roger zou zeer gelukkig geweest zijn met dit initiatief." (ASD)