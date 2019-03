Vlaggen moeten centrumstraten opfleuren Anthony Statius

28 maart 2019

16u27 3 Deinze De stad Deinze heeft in de centrumstraten grote spandoeken met uitnodigende foto’s en slogans gehangen. “We willen het straatbeeld opfleuren en de bezoekers welkom heten in onze stad”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Wie donderdag door het centrum van Deinze reed, heeft het vast opgemerkt: boven de rijweg hangen grote spandoeken met slogans zoals ‘welkom in Deinze’, ‘heerlijk genieten in Deinze’, ‘gezellig winkelen in Deinze’ en ‘lekker eten in Deinze’.

“In totaal hangen er dertig vlaggen in de Kortrijkstraat, de Gentstraat, de Tolpoortstraat en de Gaversesteenweg”, zegt Jan Vermeulen. “De totale kostprijs bedraagt amper 4.000 euro. Na de lampionnen was het tijd voor een nieuwe actie. Met deze vlaggen heten we de bezoekers welkom in onze stad en ondertussen creëren we wat beleving in onze straten. De doeken blijven voor onbepaalde duur hangen.”