Vlaams Parlement keurt fusiestad goed 29 maart 2018

De vrijwillige fusie tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele is goedgekeurd in de commissie binnenlands beleid van het Vlaams Parlement. Dat laat parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) weten. "Op basis van de beslissingen in de gemeenteraden in Deinze en Nevele, was het nu aan het Vlaams Parlement om in te stemmen met de fusie", zegt Vermeulen. "Deze beslissing is belangrijk omdat hiermee ook de fusiebonus van 20 miljoen euro door Vlaanderen verstrekt wordt. Eind april komt er nog een eindstemming in de plenaire vergadering, maar dat zal geen obstakel meer zijn, gezien de positieve stemming in de commissievergadering", aldus Sabine Vermeulen.





(ASD)