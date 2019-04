Vlaams geld voor rioleringswerken in Nevele Anthony Statius

17 april 2019

13u06 0 Deinze De stad Deinze krijgt van het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor nodige rioleringswerken. Op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) krijgt Aquafin 230 miljoen euro voor gemeentelijke projecten en zo’n 600.000 euro wordt besteed aan een nieuw pompstation in Nevele.

De Vlaamse regering heeft ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin. Ook werd het subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. Ook Deinze hoort bij deze rioleringsprojecten. Dit liet Vlaams minister Koen Van den Heuvel weten tijdens zijn bezoek aan Hof Ter Motte in Poesele.

“Aquafin krijgt financiële middelen voor een project dat een betere doorstroming van het rioolwater, met het rioolwaterzuiveringsstation in Landegem als bestemming, tot doel heeft”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Uit een studie is gebleken dat er een ongelijke toevoer is van de noordelijke tak - rioolvracht van Hansbeke, Merendree en Landegem - en de zuidelijke tak - rioolvracht van Nevele, Vosselare en Poesele - wat leidt tot overstorten in het Schipdonkkanaal bij hevige regenbuien. Om de doorvoer vanuit het noorden ter hoogte van de E40 te verbeteren wordt een pompstation gebouwd die de vuilvracht rechtstreeks naar het rioolwaterzuiveringsstation zal verpompen. Hiervoor krijgt Aquafin zo’n 600.000 euro.”