Viviane wint zesde Chicken World-fiets Anthony Statius

23 februari 2019

16u01 0 Deinze De speciaalzaak van wild en gevogelte Chicken World uit Petegem heeft opnieuw een van haar trouwe klanten in de watten gelegd. De jaarlijkse elektrische fiets ging deze keer naar Viviane De Vlieger (59) uit de naburige gemeente Dentergem.

Ieder jaar verloot Chicken World een elektrische fiets onder haar klanten. Op vrijdag 22 februari werd Viviane De Vlieger uit Dentergem uitgenodigd in de winkel om haar prijs in ontvangst te nemen. De fiets van het merk Trek BIkes komt van Fietsen Godefroot. “Een elektrische fiets stond op mijn verlanglijstje”, zegt Viviane. “Ik ben echt verrast, want ik had nooit gedacht dat ik zou winnen.”

“We houden deze traditie in eer”, zegt Hilde Tack van Chicken World. “We geloven in een gezonde levensstijl, waarin gezonde voeding, maar ook beweging belangrijk is. Op deze manier willen we ook onze trouwe klanten bedanken.”