Vijftigjarigen vieren samen feest 26 april 2018

02u49 0

De stad Deinze heeft het Feest der Vijftigers gevierd in buurtcentrum De Rekkelinge. Naar jaarlijkse traditie werden alle inwoners die in de loop van het jaar hun vijftigste verjaardag vieren getrakteerd op een feest. Dit jaar zijn dit er 450 en 94 vijftigjarigen gingen in op de uitnodiging. De feestvarkens vierden hun gouden jaar in De Rekkelinge met een maaltijd, muziek en dans.





(ASD)