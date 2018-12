Vijftig winterzwemmers duiken in Vosselare Put voor goede doel Anthony Statius

19 december 2018

Het clubhuis en de Winterzwemmers van Vosselare Put organiseerden op zondag 16 december een Warme Winterduik ten voordele van CAR Ter Kouter.

“De uitdaging was groot want het water had een temperatuur van amper 3 graden Celsius en de zon bleef uit maar nooit eerder waagden zoveel deelnemers zich in het koude Leiewater”, zegt Céline Monbailliu van Vosselare Put. Meer dan vijftig winterduikers sprongen mee en dubbel zoveel toeschouwers kwamen hen een hart onder de riem steken. Na de duik kregen de deelnemers warme soep en chocomelk om zich op te warmen. Ook de 200 pannenkoeken vlogen de deur uit. Het resultaat is een opbrengst van 1.045 euro, de actie is dus voor herhaling vatbaar.”