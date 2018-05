Vijfdejaars trekken naar het WOI-front 03 mei 2018

Het Erasmusatheneum heeft voor het eerst leerlingen uit het vijfde middelbaar naar het front gestuurd. Normaal trekken de zesdejaars op inleefreis naar de Westhoek, maar omdat WOI tot het lessenpakket van de vijfdejaars hoort, heeft de school dit gewijzigd. Voor de gelegenheid verkleedden de leerlingen van 5 ASO, BSO en TSO zich als soldaat. "We focussen op de impact van de oorlog op België", vertelt leerkracht Nele Vanderghote. "We proberen de leerlingen iets bij te brengen over het multiculturele aspect van de oorlog en hen voeling te laten krijgen met de impact van deze strijd op het leven van de jongelingen van toen. We reizen met de trein naar Ieper, waar we het stadsspel 'Ieper, Stad van vrede' spelen en waar we de Menenpoort bezoeken. Ook op het programma: het Memorial Museum Passendale en Tyne Cot Cemetary."





(ASD)