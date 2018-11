Vijfdejaars krijgen fluohesje van stad Anthony Statius

29 november 2018

13u58 0 Deinze Alle vijfdejaars van Deinze hebben een gratis fluohesjes gekregen van de stad Deinze. “Een goede zichtbaarheid is van levensbelang”, zegt schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V).

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het stadsbestuur van Deinze een fluohesje geschonken aan iedere leerling van het vijfde leerjaar. “We kiezen niet toevallig om fluohesjes te schenken aan de leerlingen van het vijfde leerjaar”, zegt schepen Trees Van Hove. “Deze leerlingen komen immers al vaak alleen met de fiets naar school. Met het fluohesje wijzen we hen ook op hun eigen verantwoordelijkheid om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Het spreekt voor zich dat we hen ook aansporen om een goede fietsverlichting te gebruiken en een helm te dragen.”

Dit jaar zijn er ook hesjes voorzien voor de leerkrachten. “Een goede zaak”, vindt Gerrit Depaepe, directeur van basisschool Driessprong. “Onze school kijkt er op toe dat leerlingen de fluohesjes gebruiken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat leerkrachten en ouders het goede voorbeeld geven.”