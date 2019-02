Vijf maanden na restauratie: standbeeld Reynaert de Vos weer beschadigd Bekende monument verdwijnt uit de Tolpoortstraat en krijgt nieuwe plek in de stad Anthony Statius

19 februari 2019

12u45 0 Deinze Het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ aan de Tolpoortbrug in Deinze is dit weekend opnieuw beschadigd door vandalen. In september vorig jaar werd het beeld nog maar volledig hersteld, maar maandagochtend bleek dat een van de twee kippen opnieuw onthoofd werd. “De maat is vol, het standbeeld verdwijnt uit de Tolpoortstraat en krijgt een nieuwe, veilige plek in onze stad”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

“De grens van het fatsoen is overschreden.” De Deinse schepen van Cultuur Rutger De Reu is kwaad. Amper vijf maanden nadat het bekende beeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ van kunstenaar Chris Ferket in de Tolpoortstraat helemaal werd hersteld, werd het kunstwerk opnieuw beschadigd.

“Maandagochtend hebben we helaas vastgesteld dat het beeld opnieuw het slachtoffer geworden is van vandalisme”, zegt De Reu. “Een van de twee kippen werd opnieuw onthoofd en de dader moet nogal driest te werk zijn gegaan, want de verankering zit nog steeds in het beeld. De kop zelf is spoorloos.”

“Na de vernielingen in 2015 - toen werd ook een van de kippen onthoofd, de bronzen figuur van de vos Reinaert werd omvergeworpen en de rechterhand, de staf en een deel van de mantel gingen verloren - heeft het ons drie jaar gekost om een gepaste restaurateur te vinden”, vervolgt De Reu. “Om de restauratie te doen slagen gingen we op zoek naar iemand die op dezelfde manier werkte als de overleden kunstenaar Chris Ferket, maar uiteindelijk vonden we een creatieve oplossing. We trokken de oorspronkelijke bronsgieterij aan en zetten een samenwerking op met de neef van de kunstenaar die volgens dezelfde methode werkt en een goede kennis heeft van de werken van Chris Ferket. Dit kunstwerk is een van de bekendste monumenten van onze stad. Het speelt een belangrijke rol in de Canteclaerstoet, want de traditie wil dat de prins en de prinses Canteclaer aan de vooravond van de stoet het beeld komen groeten.”

“De nieuwe vandalenstreken zijn voor mij echter de druppel,” aldus De Reu. “Ik vind dit zeer respectloos en ik roep de vandalen op om eens goed na te denken. Wat bezielt die mensen eigenlijk? Mocht iemand wat gezien hebben, dan mag men dit altijd melden. De rekening ligt klaar. (De vorige restauratie kostte de stad in totaal 8.900 euro, red.) Ik heb de vorige keer gezegd dat het de laatste keer was dat we het beeld op deze locatie herstellen en dat was niet gelogen. Het beeld verdwijnt uit de Tolpoortstraat. Ik had al contact met de voorzitter van het Comité van Canteclaer en we zullen samen op zoek gaan naar een nieuwe, veilige locatie voor het beeld.”