Vier vrije Deinse scholen organiseren samen infomomenten voor toekomstige eerstejaars Jeroen Desmecht

05 februari 2019

22u07 0 Deinze De grote stap naar het middelbaar onderwijs: een moment dat voor velen onder ons nog vers in het geheugen gegrift staat. Nu de modernisering van het secundair onderwijs om de hoek loert, willen de vier vrije Deinse scholen de toekomstige eerstejaars samen informeren over de de verschillende mogelijkheden in hun scholengemeenschap. “We willen vooral samenwerken, zodat ieder kind zijn gading kan vinden op één van de campussen”, klinkt het bij de directeurs.

Dat het tussen secundaire scholen al eens durft botsen, is geen publiek geheim. In Deinze loopt de samenwerking tussen de drie campussen van Leiepoort Deinze en de campus van VTI Deinze dan weer wél vlekkeloos. “We waren de eerste scholengemeenschap in Vlaanderen met een akkoord”, weet Katia Monteyne, algemeen directeur van Leiepoort Deinze. “Vanaf 1 september 2019 worden de nieuwe maatregelen voor het eerste jaar van kracht (in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs,red). We werken al een hele poos goed samen, waardoor we er eigenlijk al voor de hele eerste graad uit zijn. We willen de toekomstige scholieren dan ook samen informeren.”

In totaal tekenden dinsdag meer dan 150 gezinnen present. Ook morgen worden nog 150 gezinnen verwachten op de tweede avond van de infosessie. “Samen bieden we in onze stad alle relevante studierichtingen aan”, zegt Sam Heyerick, directeur van VTI Deinze. “De vernieuwingen werden op Vlaams niveau bepaald, maar het is aan ons om de juiste accenten te leggen. Enkel voor sport-en landbouwrichtingen moet je andere oorden opzoeken. Die richtingen zijn te ‘niche’ voor Deinze, en kunnen we in onze scholengemeenschap niet aanbieden.”

Engels in het eerste jaar

De eerste maatregelen voor de modernisering van het secundair onderwijs gaan op 1 september 2019 van start, maar voorlopig enkel in het eerste jaar. In 2020 is het dan weer de beurt aan het tweede jaar, enzovoort. In 2025 zal het hele secundair onderwijs hervormd zijn. Concreet veranderen de leerplannen van alle vakken. Een groot deel van de maatregelen moeten de scholen verplicht nemen: zo heet ‘plastische opvoeding (P.O.)’ vanaf 1 september ‘beeld’, en maakt ‘muzikale opvoeding (M.O.)’ plaats voor ‘muziek’. Het vak ‘Nederlands’ mag dan weer een uurtje afstaan aan nieuwkomer ‘Mens en Samenleving’, dat tegemoet moet komen aan de maatschappelijke vraag naar burgerschapsvorming. “Er zijn ook suggesties, die we niet verplicht moeten nakomen, maar wel volgen. Zo krijgen onze eerstejaars vanaf september ook het vak Engels”, zegt Katia Monteyne. “We merken dat Engels steeds belangrijker wordt, en willen daar dan ook sterk op inzetten.”