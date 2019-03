Vier meldingen van stormschade in Deinze-Zulte-Lievegem Wouter Spillebeen

04 maart 2019

17u08 0 Deinze In de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem kwamen in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend in totaal vier meldingen binnen van stormschade.

In de Tolpoortstraat in Deinze was een paneel aan een appartement door de hevige rukwinden losgeraakt. Het viel naar beneden en kwam op een auto terecht. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de wagen werd wel beschadigd. De eigenaar van de auto deed aangifte bij de politie.

In de Voordestraat in Lovendegem waren kabels van een elektriciteitspaal door de wind los komen te zitten. Eandis stuurde een ploeg ter plaatse om de situatie op te lossen. Daarnaast kwam een reclamepaneel op een fietspad terecht en kwam een spandoek los. Al bij al valt het dus wel mee, volgens de politiezone.