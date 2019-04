Vier briljanten koppels gehuldigd Anthony Statius

03 april 2019

11u52 0 Deinze De stad Deinze heeft vier briljanten koppels in de bloemetjes gezet. Het was de eerste keer dat Johan Cornelis (CD&V), ex-burgemeester van het vroegere Nevele en huidig schepen in de stad Deinze, de honneurs mocht waarnemen.

De paartjes die 65 jaar getrouwd zijn en aanwezig waren op de viering in het stadhuis van Deinze zijn Georges Hinion en Antoinette De Meyer, Roger Michels en Georgette Vermote, Lucien De Bruyne en Nelly Buyze en Antoine Boone en Marie Dewaele. Na de officiële huldiging in de raadzaal, werden de koppels en hun familie uitgenodigd voor een gezellige receptie in het Spiegelei.